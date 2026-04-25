Celtics vencen 108-100 a 76ers en el Juego 3 con 25 puntos de Tatum y Brown

Jayson Tatum siguió brillando en su regreso tras la lesión con 25 puntos y Jaylen Brown también anotó 25 para ayudar a los Celtics de Boston a vencer la noche del viernes por 108-100 a los 76ers de Filadelfia y tomar ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El Juego 4 es el domingo en Filadelfia.

Tatum acertó 5 de 9 triples en apenas su 19no partido de esta temporada, después de la cirugía del pasado mayo para reparar su tendón de Aquiles. Brown anotó ocho puntos consecutivos en el cierre del cuarto periodo para una ventaja de 96-92 que abrió distancia frente a unos Sixers rebosantes de confianza tras una sorpresiva victoria en el Juego 2 en Boston.

Filadelfia volvió a jugar sin el pívot Joel Embiid en el Juego 3, mientras continúa reincorporándose poco a poco a los entrenamientos tras una apendicectomía el 9 de abril.

Tyrese Maxey anotó 31 puntos y Paul George sumó 18.Liderados por cinco triples cada uno de Tatum y Payton Pritchard, los Celtics metieron 20 de 47 en el Juego 3, mientras que los Sixers apenas acertaron 12 de 35.

Los Sixers obtuvieron solo 22 puntos combinados de los reemplazos de Embiid, Adem Bona y Andre Drummond.

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