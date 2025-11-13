Cavs con bajas vencen 130-116 a Heat, gracias a doble-doble de Jarrett Allen

Jarrett Allen anotó 30 puntos y consiguió diez rebotes para que los Cavaliers de Cleveland, pese a jugar con un equipo reducido, cortaran una racha de cuatro victorias del Heat de Miami, al imponerse el miércoles por 130-116.

De’Andre Hunter anotó 21 puntos por los Cavaliers, quienes cayeron por 140-138 en tiempo extra en Miami el lunes. Lonzo Ball sumó 15 puntos y ocho asistencias, y el suplente Craig Porter Jr. terminó con 19 unidades, nueve asistencias y cuatro bloqueos.

Cleveland mejoró a 15-7 cuando viene de una derrota en la temporada regular desde que el entrenador Kenny Atkinson asumió, en la antesala de la temporada pasada.

El base de los Cavaliers, Tyrese Proctor, terminó con 12 puntos, al atinar cuatro de 15 tiros.

Los Cavs anotaron 29 puntos a partir de 21 pérdidas de balón de Miami y convirtieron un déficit de 14 tantos en el tercer cuarto en una ventaja de 99-98 —su primera del encuentro— con 10:03 minutos restantes. Cleveland nunca volvió a estar en desventaja desde allí, al superar al Heat por 31-18 en los últimos diez minutos.

Norman Powell anotó 27 puntos para Miami, que cayó a 1-7 en sus últimos ocho duelos contra Cleveland. Davion Mitchell agregó 16 unidades.

