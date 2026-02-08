Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Castle logra 40 puntos con triple-doble y Spurs hilan 4ª victoria, 138-125 ante Mavericks

MAVERICKS-SPURS
MAVERICKS-SPURS (AP)

El base Stephon Castle, logró un récord personal de 40 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para el segundo triple-doble en su carrera, y los Spurs de San Antonio derrotaron el sábado 138-125 a los Mavericks de Dallas.

Devin Vassell anotó 17 unidades y Victor Wembanyama añadió 16 puntos y 11 rebotes a la causa de San Antonio, que estableció un récord de la temporada con 81 tantos en una mitad, antes del descanso.

Los Spurs (36-16) ganaron su cuarto partido consecutivo y lograron su noveno triunfo en 12 duelos para mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Dallas, que perdió 135-123 en San Antonio el jueves, obtuvo aportes de 19 puntos de Klay Thompson, 18 de Brandon Williams y 17 de Max Christie. Cooper Flagg terminó con 14.

Castle se unió a David Robinson, miembro del Salón de la Fama, como los únicos Spurs en la historia de la franquicia con un triple-doble de 40 puntos.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in