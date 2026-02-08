Castle logra 40 puntos con triple-doble y Spurs hilan 4ª victoria, 138-125 ante Mavericks

El base Stephon Castle, logró un récord personal de 40 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para el segundo triple-doble en su carrera, y los Spurs de San Antonio derrotaron el sábado 138-125 a los Mavericks de Dallas.

Devin Vassell anotó 17 unidades y Victor Wembanyama añadió 16 puntos y 11 rebotes a la causa de San Antonio, que estableció un récord de la temporada con 81 tantos en una mitad, antes del descanso.

Los Spurs (36-16) ganaron su cuarto partido consecutivo y lograron su noveno triunfo en 12 duelos para mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Dallas, que perdió 135-123 en San Antonio el jueves, obtuvo aportes de 19 puntos de Klay Thompson, 18 de Brandon Williams y 17 de Max Christie. Cooper Flagg terminó con 14.

Castle se unió a David Robinson, miembro del Salón de la Fama, como los únicos Spurs en la historia de la franquicia con un triple-doble de 40 puntos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes