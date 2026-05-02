Carvajal se lesiona el pie a seis semanas del Mundial y quizá jugó su último partido con Madrid

El defensa del Real Madrid y de España Dani Carvajal se lesionó el pie a seis semanas del inicio del Mundial, informó el sábado el club.

El Madrid indicó que Carvajal tiene una fisura ósea en el pie derecho, pero no precisó cuánto tiempo se espera que esté de baja.

Carvajal, que en su momento fue titular fijo con España, se ha perdido la mayoría de los partidos de la selección por lesiones en las dos últimas temporadas, con Pedro Porro y Marcos Llorente ocupando su lugar. Por ello, incluso si está en condiciones, no es seguro que Luis de la Fuente convoque a Carvajal para el torneo en México, Canadá y Estados Unidos.

España debuta en el Mundial contra Cabo Verde en Atlanta el 15 de junio.

Carvajal, de 34 años, también podría haber disputado su último partido con el Madrid, el club al que ha ayudado a ganar seis títulos de la Liga de Campeones y otros trofeos. El contrato de Carvajal vence en junio, y al Madrid solo le quedan cinco partidos, con su temporada terminando este mes.

Carvajal perdió su puesto fijo en el once titular del Madrid tras la llegada de Trent Alexander-Arnold esta temporada.

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