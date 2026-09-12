Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Carter Jensen conecta doble de 2 carreras en triunfo de Reales, 3-2 sobre Medias Rojas

REALES-MEDIAS ROJAS
REALES-MEDIAS ROJAS (AP)

Carter Jensen conectó un doble de dos carreras, el venezolano Salvador Pérez impulsó una y los Reales de Kansas City superaron el viernes 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

Fue la segunda victoria consecutiva para los Reales, que habían perdido cuatro de sus cinco encuentros anteriores. Jensen, un receptor novato, extendió a 15 juegos su racha embasándose.

Seth Lugo (7-8) lanzó cinco entradas y permitió dos carreras con siete hits, ponchó a siete y consiguió la primera victoria en su carrera en cinco aperturas contra Boston.

El dominicano Steven Cruz lanzó una novena entrada en blanco para su séptimo salvamento.

Boston ha perdido tres compromisos seguidos después de ganar cinco al hilo.

Relacionados

Sonny Gray (17-5) fue retirado tras seis entradas, en las que permitió tres carreras con seis hits, dio dos bases por bolas y ponchó a cinco.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in