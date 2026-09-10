Neto pega jonrón de 3 carreras sobre el Monstruo Verde y Angelinos vencen 6-4 a Medias Rojas

Zach Neto conectó un jonrón de tres carreras por encima del Monstruo Verde, Ryan Johnson permitió tres carreras en seis entradas y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 6-4 a los Medias Rojas de Boston la noche del miércoles para quedarse con la serie.

El dominicano José Siri añadió un cuadrangular de dos carreras y su compatriota Denzer Guzmán un largo jonrón solitario por los Angelinos, que ganaron partidos consecutivos por primera vez desde que encadenaron tres triunfos ante Texas del 11 al 13 de agosto.

Al ganar apenas por cuarta vez en 15 juegos, el equipo de Los Ángeles consiguió su primera serie como visitante desde que se llevó dos de tres ante Houston del 18 al 20 de agosto.

Roman Anthony bateó un vuelacercas de dos carreras y el venezolano Wilyer Abreu uno solitario por Boston, que perdió los dos últimos juegos después de ganar el primero el lunes.

Johnson (4-8), que llegó con una efectividad de 1,67 en sus últimas seis aperturas, en las que permitió cero o una carrera en cinco ocasiones, transitó sin problemas por cuatro entradas en blanco, al permitir dos sencillos mientras sus compañeros construían una ventaja de 6-0.

Jake Bennett (9-7) permitió un máximo de temporada de seis carreras —cinco en una sola entrada para superar su anterior tope de cuatro— con nueve hits en 5 1/3 entradas.

Ben Joyce consiguió los últimos tres outs para su cuarto salvamento pese a permitir una carrera.

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