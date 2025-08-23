Carson Williams logra jonrón en su debut en Grandes Ligas; Rays vencen 10-6 a Cardenales

Carson Williams conectó un jonrón de dos carreras al debutar en las Grandes Ligas, el dominicano Junior Caminero sacudió su 36º cuadrangular y los Rays de Tampa Bay vencieron el viernes 10-6 a los Cardenales de San Luis.

El batazo de Williams por todo el jardín central en la séptima entrada puso la pizarra 9-6 y desató una ruidosa celebración por parte de su familia en las gradas. Bateó también un sencillo dentro del cuadro con una carrera impulsada en la tercera.

El campocorto de 22 años era el prospecto mejor calificado de los Rays el jueves. cuando fue convocado.

Brandon Lowe y Tristan Gray también conectaron jonrones por los Rays, en tanto que Jake Mangum acumuló tres hits y dos carreras impulsadas.

El novato Nathan Church conectó un jonrón de dos carreras por los Cardenales en la séptima. Fue el primer hit en su carrera.

Más tarde en el inning, el venezolano Willson Contreras disparó un cuadrangular de dos carreras para acercar a San Luis a 7-6.

Williams se embasó en la segunda entrada por un error en un tiro del tercera base Nolan Gorman, quien ha cometido cinco pifias este mes. El primer hit del novato fue un rodado que Gorman no pudo manejar.

Adrian Houser (7-4) permitió cuatro carreras en seis entradas y un tercio por los Rays. Miles Mikolas (6-10) admitió diez hits y cinco carreras (cuatro limpias) en dos innings y dos tercios.

El jonrón de Lowe contra Mikolas fue su 25º, y el de Gray fue su primero.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 5-1 con una anotada. Los venezolanos Contreras de 5-2 con dos anotadas y dos producidas, Yohel Pozo de 4-1 con una remolcada.

Por los Rays, el dominicano Caminero de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Everson Pereira de 1-0 con una anotada.