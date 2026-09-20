Carlos Beltrán no descarta entrevista para mánager de Mets, pero no parece interesado

El boricua Carlos Beltrán no descartó conceder una entrevista para convertirse en mánager de los Mets de Nueva York, un puesto que dejó antes de dirigir un solo partido en 2020, pero no pareció demasiado interesado.

El equipo retiró su número 15 el sábado antes de su penúltimo juego en casa de una temporada decepcionante, en la que Carlos Mendoza fue despedido el 26 de junio mientras el equipo, de alto gasto, se desplomaba hasta quedar con marca perdedora.

“Ser mánager en las Grandes Ligas es un compromiso enorme — un compromiso muy, muy grande”, manifestó Beltrán antes de la ceremonia, en la que también fue exaltado al Salón de la Fama de los Mets. “No estoy diciendo que no esté dispuesto a asumir ese compromiso, pero ahora mismo, en el punto en el que estoy hoy en la vida, me encanta ser papá, me encanta ser esposo, me encanta estar involucrado en la Academia Carlos Beltrán en Puerto Rico."

“Y siendo mánager, no podrías hacer eso a tiempo completo”, añadió Beltrán entre risas.

Beltrán, nueve veces All-Star, fue contratado como mánager de los Mets el 1 de noviembre de 2019, pero se marchó 76 días después a raíz de las repercusiones del escándalo de robo de señas de los Astros de Houston. Beltrán fue el único jugador de los Astros mencionado por nombre en el informe de las Grandes Ligas que concluyó que Houston infringió las reglas al usar dispositivos electrónicos para robar señas en el camino hacia el título de la Serie Mundial de 2017.

Beltrán es el 12.º integrante de los Mets al que le retiran su número y la 38.ª persona exaltada a su Salón de la Fama. Regresó a los Mets en 2023 como asistente especial de la oficina principal.

“Ahora mismo, me encanta lo que estoy haciendo”, comentó Beltrán. “Creo que la oportunidad que me están dando los Mets de ser parte de la organización y poder opinar sobre las cosas que viví como jugador de béisbol — con la esperanza de seguir aportando valor a las decisiones que están tomando y aportar perspectiva sobre cómo veo las cosas”.

Mendoza fue despedido por el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, el 26 de junio tras un inicio de 34-47, y el equipo llegó al sábado con marca de 36-37 bajo el mánager interino Andy Green, quien quiere volver a un puesto en la oficina principal.

“Cualquier paso hacia adelante que demos, sé que será en beneficio de la organización”, expresó Beltrán. “Y, siendo honesto, creo que Andy ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un trabajo increíble para los Mets”.

Elegido al Salón de la Fama del béisbol en enero, Beltrán bateó para .280 con 149 jonrones, 559 carreras impulsadas y 100 bases robadas, además de ganar tres Guantes de Oro en poco más de seis temporadas con los Mets de 2005 a 2011.

“Creo que se me endureció la piel jugando en esta ciudad, lo cual es bueno”, señaló Beltrán. “Por los momentos que viví aquí, soy mejor. Soy mejor en todos los aspectos. Quiero usar esas experiencias para seguir compartiéndolas con la próxima generación — compartirlas con toda la gente que quizá esté ocupando los mismos zapatos que yo ocupé”.

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