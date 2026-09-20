Rangers lidera Oeste de la Americana y Quantrill sale lesionado en triunfo 6-3 ante Azulejos

Cinco relevistas limitaron a Toronto a seis hits después de que Cal Quantrill saliera tras 12 lanzamientos debido a rigidez en el dorsal derecho la noche del sábado, y los Rangers pasaron a tener en solitario el liderato del Oeste de la Liga Americana por primera vez desde finales de agosto con una victoria de 6-2 sobre los Azulejos.

Texas (78-77) ha ganado seis de siete y se colocó medio juego por delante de Houston (77-78), que tiene el desempate. Los Rangers tienen marca ganadora por primera vez desde antes de la jornada del 11 de agosto.

Jordan Montgomery (1-0) consiguió su primera victoria desde el 14 de agosto de 2024 al lanzar 3 2/3 entradas sin permitir hit.

Los Azulejos, campeones de la Liga Americana (76-79), han perdido ocho de 12. Están a tres juegos de los Medias Blancas por el último comodín de la Liga Americana.

Tras Quantrill entró Montgomery, y Nathan Eovaldi, Robert Garcia, Chase Silseth y Jacob Latz lanzaron una entrada cada uno.

Texas anotó dos veces en la segunda ante el dominicano José Soriano (12-8) sin conectar hit, ayudado por una base por bolas, un pelotazo, un error de tiro dentro del cuadro y un lanzamiento descontrolado.

Soriano permitió seis carreras —cinco limpias— al enfrentar a tres bateadores en la sexta.

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