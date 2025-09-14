Cardenales cierran frustrante gira al vencer 3-2 a Cerveceros y romper racha de cinco derrotas

El dominicano José Fermín y Nathan Church conectaron sencillos productores mientras los Cardenales de San Luis anotaron todas sus carreras en la segunda entrada de una victoria 3-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee el domingo.

La victoria evitó que los Cardenales se fueran en blanco en una gira de seis juegos fuera de casa.

Milwaukee perdió un día después de convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en asegurar un puesto en los playoffs.

Riley O’Brien permitió una base por bolas con dos outs al venezolano Andruw Monasterio en la novena antes de ponchar a Sal Frelick para lograr su cuarto salvamento en siete oportunidades. Fue una medida de redención para O’Brien, quien permitió tres carreras sin retirar a un bateador en una derrota 9-8 en diez entradas ante Milwaukee el sábado.

En la segunda entrada, el abridor de los Cerveceros, el colombiano José Quintana (11-7), permitió que seis de los primeros siete bateadores de los Cardenales se embasaran.

Thomas Saggese bateó un sencillo de apertura, avanzó a tercera con un doble de Nolan Gorman y anotó con un elevado de sacrificio del venezolano Pedro Pagés antes de que Jordan Walker recibiera una base por bolas. Fermín impulsó a Gorman con un sencillo, y Church remolcó a Walker con otro sencillo.

Milwaukee consiguió jonrones solitarios de Caleb Durbin en la cuarta y Danny Jansen en la quinta. El cuadrangular de Jansen fue su duodécimo de la temporada, pero el primero desde el 20 de julio. También fue la primera vez que conectó un vuelacercas desde que los Cerveceros lo adquirieron de Tampa Bay en la fecha límite de cambios.

Esas fueron las únicas carreras que Miles Mikolas (8-10) permitió en sus cinco entradas.

Por los Cardenales, el dominicano José Fermín bateó de 3-2 con una carrera producida; el panameño Iván Herrera de 5-1; y el venezolano Pedro Pagés de 3-0 con una remolcada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Andruw Monasterio de 3-0, Jackson Chourio de 4-0.

