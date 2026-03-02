Capitana estadounidense Hilary Knight revela que jugó los Juegos Olímpicos con ligamento roto

La capitana Hilary Knight, ganadora de la medalla olímpica de oro con el equipo femenino de hockey de Estados Unidos, reveló en una aparición televisiva que jugó en Milán con un desgarro del ligamento colateral medial en una de sus rodillas el lunes.

“Ahora mismo no camino muy bien y me voy a perder algunos partidos con el Seattle Torrent (de la PWHL)”, comentó Knight en “CBS Mornings”.

“Poder jugar pese a la lesión fue sin duda una especie de desafío de gimnasia mental para mí y también físico, pero contamos con un personal de apoyo increíble que hizo lo posible para que yo pudiera salir ahí y rendir al máximo lo mejor que pude”, añadió.

Knight, que compitió en lo que dijo que fueron sus últimos Juegos Olímpicos a los 36 años, empató la final contra Canadá con poco más de dos minutos por jugarse en el tiempo reglamentario. Knight, su compañera Kendall Coye Schofield y la canadiense Erin Ambrose fueron colocadas en la lista de lesionadas por sus respectivos equipos de la PWHL al regresar para la reanudación de la temporada.

Knight y los jugadores Jack y Quinn Hughes, ganadores de la medalla de oro con el equipo masculino de Estados Unidos, tienen previsto aparecer en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” la noche del lunes.

Jack Hughes también anotó para vencer a Canadá en la prórroga, como lo hizo Keller tres días antes. La medalla de oro masculina es la primera del país desde el llamado “Milagro sobre hielo” de 1980 en Lake Placid.

Jack, con los New Jersey Devils, y Quinn, con el Minnesota Wild, han vuelto a disputar partidos en la NHL. Los Devils le dieron a Jack un día libre de entrenamiento antes de su aparición con Knight en el programa de Fallon, que se espera sea la última parada de la vertiginosa gira mediática de los hermanos desde su regreso a Norteamérica.

