Cantante que encabezaba festejos de Jackie Robinson se desploma antes de juego White Sox-Rays

Un cantante que encabezaba las festividades del “Día de Jackie Robinson” antes del partido de los Medias Blanas de Chicago contra los Rays de Tampa Bay se desplomó y fue trasladado a un hospital el miércoles por la noche.

Los Medias Blancas informaron que Gerald Chaney, de Chicago, estaba consciente después de desplomarse mientras interpretaba “Lift Every Voice and Sing”. Llevaba apenas unas palabras de la interpretación del considerado como el himno nacional negro, cuando se detuvo. Volvió a empezar y se desplomó.

Técnicos en emergencias médicas atendieron a Chaney durante varios minutos antes de colocarlo en una camilla y sacarlo del terreno. Los equipos observaron desde sus casetas. El inicio del juego se retrasó 12 minutos.

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