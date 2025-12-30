Stay up to date with notifications from The Independent

Jamal Shead anota 19 puntos y los Raptors remontan una desventaja de 21 para 107-106 al Magic

Jamal Shead anotó 19 puntos, Brandon Ingram añadió 17 y los Raptors de Toronto Raptors superaron un déficit de 21 unidades en el segundo cuarto para vencer el lunes 107-106 al Magic de Orlando.

Gradey Dick anotó 15 puntos y Scottie Barnes tuvo 13 tantos y 11 rebotes mientras los Raptors se recuperaban por segundo día consecutivo. Toronto venció a Golden State en tiempo extra el domingo.

Anthony Black Orlando anotó 16 de sus 27 puntos por Orlando en el tercer cuarto. Paolo Banchero tuvo 23 unidades, 15 tablas y diez asistencias para el cuarto triple-doble de u carrera, pero el Magic no pudo ganar juegos consecutivos por primera vez en casi un mes.

Toronto llegó a estar 21 puntos en desventaja en el segundo cuarto y estaba diez abajo después del tercero antes de recuperarse en el cuarto. Los Raptors utilizaron una racha de 13-0 para tomar una ventaja de 105-102 con 3:26 restantes.

Banchero tuvo la oportunidad de darle la victoria a Orlando, pero no pudo conectar un intento de triple en retroceso al sonar la bocina.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

