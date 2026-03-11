Canadiense Alphonso Davies sufre distensión del isquiotibial durante partido de la Champions

Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, sufrió una distensión en el isquiotibial derecho durante la victoria de la Liga de Campeones ante Atalanta, informó el miércoles el club de la Bundesliga.

El Bayern no precisó plazos de la recuperación del internacional canadiense, pero una lesión similar que sufrió durante un partido del 21 de febrero mantuvo a Davies fuera por poco más de dos semanas.

Canadá será coanfitrión del Mundial con Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

Davies, de 25 años, reapareció en diciembre tras sufrir una rotura del ligamento anterior cruzado sufrida hace un año mientras jugaba con su selección.

El Bayern también ofreció actualizaciones sobre el portero Jonas Urbig y el delantero Jamal Musiala, quienes también se lesionaron en la victoria 6-1 del equipo ante Atalanta el martes.

Se limitó a decir que los tres jugadores “serán baja por el momento".

Musiala padece una lesión en el tobillo izquierdo. A Urbig le diagnosticaron una conmoción tras suplir al portero titular Manuel Neuer, que estaba lesionado.

