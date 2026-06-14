Caminero rompe el empate con un jonrón en la 8va y los Rays evitan barrida al ganar 8-3 a Angelinos

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada, y los Rays de Tampa Bay evitaron la barrida en la serie con una victoria de 8-3 sobre los Los Angeles Angels el domingo.

El cubano Victor Mesa Jr. añadió un cuadrangular de dos carreras más tarde, en una octava entrada de cinco anotaciones para los Rays, que ganaron cuatro de seis pese a perder los dos primeros juegos en su visita de fin de semana al Angel Stadium. Ben Williamson conectó temprano el segundo vuelacercas de su carrera.

Cedric Mullins recibió una base por bolas para abrir la entrada ante Sam Bachman (1-1) antes de que Caminero conectara su 15to cuadrangular, hacia el jardín izquierdo, poniendo fin a una sequía de 10 juegos sin jonrón. Hunter Feduccia agregó un sencillo productor antes de que Mesa pegara el tercer vuelacercas de su carrera ante Bachman, quien no había permitido un batazo de vuelta entera desde el 5 de mayo.

Donovan Walton conectó su primer jonrón con los Angelinos, cuya racha de cuatro victorias consecutivas terminó. Los Ángeles, último en la clasificación, había ganado cinco de seis durante el mejor tramo de su desastrosa temporada, al imponerse en ambas series en casa esta semana.

El abridor de los Angelinos, Grayson Rodriguez, salió del juego por rigidez en la parte baja de la espalda en la tercera entrada, después de 47 lanzamientos.

Kevin Kelly (4-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras en un juego de bullpen de los Rays.

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