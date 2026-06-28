Caminero jonronea, Rasmussen lanza 6 en blanco y Rays barren por 5-1 a Diamondbacks

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, la mejor racha de su carrera; Drew Rasmussen lanzó seis entradas sin permitir carreras y los Rays de Tampa Bay completaron una barrida el domingo con una victoria de 5-1 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Tampa Bay ha ganado cinco juegos seguidos y terminó 7-3 en su estadía en casa. La barrida de la serie fue la octava de la temporada para los Rays.

Caminero suma seis jonrones durante su racha de cuatro juegos bateando cuadrangular —incluidos tres contra Kansas City el jueves— y tiene siete en sus últimos seis juegos en total.

Rasmussen (7-4) permitió tres hits, ponchó a cinco y golpeó a dos bateadores, y cerró junio con un total de tres carreras permitidas en 33 entradas a lo largo de cinco aperturas. Craig Kimbrel, Garrett Cleavinger y Trevor Martin se combinaron para permitir una carrera y dos hits en relevo.

Merrill Kelly (5-8) permitió cinco carreras y ocho hits por Arizona, que ha perdido seis de sus últimos ocho. El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón solitario en la octava para acabar con la posibilidad de blanqueada de los Rays.

Caminero impulsó la primera carrera del juego con un sencillo que remolcó al cubano Yandy Díaz en la parte baja de la primera. ___

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