Caminero dispara 2 jonrones y los Rays frenan la remontada de los Rockies, 13-9

Junior Caminero conectó dos jonrones, Jonathan Aranda sumó cuatro imparables y los Rays de Tampa Bay vencieron 13-9 a los Rockies de Colorado el lunes por la noche.

Ian Seymour (8-3) permitió dos carreras y siete imparables en seis entradas para llevarse la victoria. Ponchó a nueve y no dio bases por bolas.

Tampa Bay estuvo activo en la fecha límite de cambios, al adquirir al receptor Liam Hicks procedente de Miami y al relevista Tyler Wells desde Baltimore. Los Rays traspasaron al receptor Hunter Feduccia a los Dodgers de Los Ángeles, lo que permitió que Kenny Piper debutara en las Grandes Ligas como receptor.

Piper recibió una base por bolas y anotó en la segunda entrada, y conectó un sencillo en la novena para su primer imparable en las mayores.

Tampa Bay anotó en cada una de las primeras cuatro entradas para tomar el control. El dominicano Caminero pegó un jonrón de dos carreras en la primera y un cuadrangular solitario en la cuarta. Taylor Walls impulsó dos carreras en una segunda entrada de cuatro anotaciones.

Fue el tercer juego de la temporada de Caminero con múltiples jonrones. Lidera al equipo con 32 vuelacercas.

Colorado, que traspasó al jardinero Brenton Doyle y a los lanzadores Victor Vodnik y al venezolano Antonio Senzatela en acuerdos por separado, vio cortada su racha de tres victorias. Michael Lorenzen (3-10) fue castigado con siete carreras y siete hits en tres entradas, y se fue perdiendo 7-0.

El venezolano Ezequiel Tovar, quien llegó bateando para .198, abrió la parte baja de la tercera con un cuadrangular y conectó sencillos en sus siguientes tres turnos al bate. Inició una novena entrada de cuatro carreras con un sencillo.

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