Yu Darvish inicia la temporada en lista restringida de los Padres tras cirugía de codo

El lanzador derecho Yu Darvish comenzó la temporada en la lista restringida de los Padres mientras se recupera de una cirugía en el codo, lo que significa que San Diego no le pagará de inmediato.

Darvish fue colocado en la lista restringida en lugar de la lista de lesionados mientras los Padres se ajustaban el miércoles al límite de 26 jugadores activos. La estrella japonesa de 39 años no lanzará esta temporada tras una cirugía de reparación de ligamentos del codo a finales del año pasado, pero tampoco se ha retirado.

A Darvish se le adeudan 43 millones de dólares por las tres últimas temporadas de un contrato de 108 millones de dólares por seis años: 15 millones en 2026 y 14 millones en cada uno de 2027 y 2028.

La sorpresiva decisión de Darvish y los Padres podría abrir margen en el presupuesto para que San Diego busque a otro jugador. Los Padres aún podrían necesitar otro abridor de calidad mientras se preparan para iniciar la temporada regular en casa contra Detroit el jueves, especialmente con el derecho Joe Musgrove previsto para comenzar en la lista de lesionados en su regreso tras una cirugía Tommy John.

Colocar a un jugador en la lista restringida permite a los equipos liberar un lugar en el roster mientras conservan los derechos del jugador. Darvish tampoco acumulará tiempo de servicio mientras esté en la lista restringida, pero ya tiene plenamente asegurada la pensión de las Grandes Ligas tras alcanzar 13 años y 146 días en Las Mayores.

Darvish es uno de los jugadores japoneses más exitosos en la historia de las Grandes Ligas, con cinco selecciones al Juego de Estrellas y 115 victorias. Tiene una efectividad de 3,65 en su carrera tras lanzar 13 temporadas en Estados Unidos para cuatro equipos.

Darvish realizó apenas 16 aperturas en 2024 y 15 salidas en 2025 con los Padres. No lanzó hasta julio la temporada pasada debido a una inflamación en el codo, y fue retirado de su apertura en el último juego de playoffs de San Diego en la segunda entrada el pasado octubre.

Dos meses después de su cirugía, Darvish negó un reporte que afirmaba que había comunicado a los Padres su intención de retirarse, al señalar que no había tomado una decisión, pero que estaba “inclinándose a anular el contrato”, y que “todavía hay mucho que hablar”.

“Ahora mismo estoy completamente enfocado en mi rehabilitación del codo, y si llego a un punto en el que pueda volver a lanzar, empezaré desde cero otra vez para competir. Si cuando llegue a ese punto siento que no puedo hacerlo, anunciaré mi retiro”, escribió Darvish en redes sociales.

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