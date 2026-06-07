Cadillac consigue y luego pierde su 1er punto en la F1 tras sanción a Sergio Pérez

El director del equipo de Cadillac elogió un “increíble testimonio de la determinación del equipo” después de que el constructor más nuevo de la Fórmula 1 se quedara cerca de lograr un esquivo primer punto, solo para perderlo por una sanción.

El mexicano Sergio Pérez terminó con fuerza el Gran Premio de Mónaco el domingo para cruzar la meta en 10mo lugar, pero fue relegado al 15to después de la carrera cuando se determinó que había hecho una salida en falso cuando la competencia se reanudó tras una suspensión anterior.

Pérez tenía una rueda fuera de su cajón de salida en la reanudación, su segunda salida en falso de la carrera después de alinearse en el lugar equivocado en la arrancada original.

“Terminar 10mo en pista es un increíble testimonio de la determinación del equipo de seguir luchando hasta el final”, manifestó el director del equipo, Graeme Lowdon, en un comunicado.

“Después de la reanudación tras la bandera roja, Checo (Pérez) condujo fantásticamente bien para recuperar varias posiciones en pista; fue una verdadera lástima que la sanción nos hiciera retroceder mientras él peleaba como si fuera por la victoria”.

Esa sanción le entregó el 10mo puesto y el único punto del campeonato a Fernando Alonso, de Aston Martin, que ha sido el rival más cercano de Cadillac durante la mayor parte de la temporada hasta ahora y que tampoco había sumado aún en 2026.

Pérez calificó la carrera como “algo increíble para el equipo” y sostuvo que no se había beneficiado de su posición en la reanudación, “pero así son las cosas; no le resta al resultado de hoy”.

El otro piloto del equipo respaldado por General Motors, Valtteri Bottas, no terminó la carrera, en una repetición de los problemas de frenos que fueron un inconveniente para Cadillac durante el fin de semana en Mónaco.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes