Cade Cunningham anota 31 puntos y Pistons arrollan 114-103 a Jazz

Cade Cunningham anotó 19 de sus 31 puntos en el último cuarto por los Pistons de Detroit, quienes hilvanaron su cuarto triunfo, al imponerse el miércoles 114-103 sobre el Jazz de Utah.

Jalen Duren sumó 22 puntos y 22 rebotes a la causa de los Pistons, que mejoraron a un registro de 6-2. Ausar Thompson añadió 18.

Detroit, que llegó al compromiso en segundo lugar en defensa ante tiros de campo con un 42,9%, mantuvo a Utah en un 38,4% (33-86).

El exintegrante de los Pistons Svi Mykhailiuk logró 28 puntos, un récord personal, pero el Jazz sufrió su cuarta derrota en cinco duelos.

Lauri Markkanen añadió 25 unidades y Jusuf Nurkic atrapó 17 rebotes.

La bandeja de Thompson puso a los Pistons adelante 94-82 con 7:01 por jugar, pero se lesionó el tobillo izquierdo en la jugada. Pudo regresar para los momentos finales.

