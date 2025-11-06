Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Cade Cunningham anota 31 puntos y Pistons arrollan 114-103 a Jazz

AP Noticias
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 22:10 EST
JAZZ-PISTONS
JAZZ-PISTONS (AP)

Cade Cunningham anotó 19 de sus 31 puntos en el último cuarto por los Pistons de Detroit, quienes hilvanaron su cuarto triunfo, al imponerse el miércoles 114-103 sobre el Jazz de Utah.

Jalen Duren sumó 22 puntos y 22 rebotes a la causa de los Pistons, que mejoraron a un registro de 6-2. Ausar Thompson añadió 18.

Detroit, que llegó al compromiso en segundo lugar en defensa ante tiros de campo con un 42,9%, mantuvo a Utah en un 38,4% (33-86).

El exintegrante de los Pistons Svi Mykhailiuk logró 28 puntos, un récord personal, pero el Jazz sufrió su cuarta derrota en cinco duelos.

Lauri Markkanen añadió 25 unidades y Jusuf Nurkic atrapó 17 rebotes.

Relacionados

La bandeja de Thompson puso a los Pistons adelante 94-82 con 7:01 por jugar, pero se lesionó el tobillo izquierdo en la jugada. Pudo regresar para los momentos finales.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in