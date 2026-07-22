Cade Cavalli domina y los Nacionales estallan en la séptima para aplastar 8-0 a los Rockies

Cade Cavalli lanzó seis sólidas entradas, Luis García Jr. conectó un jonrón de dos carreras como parte de una séptima entrada de seis anotaciones para abrir un juego cerrado, y los Nacionales de Washington vencieron 8-0 a los Rockies de Colorado el miércoles.

Los Nacionales ganaron dos de tres a los Rockies para adjudicarse su cuarta serie consecutiva como visitantes.

Cavalli (7-4) permitió cuatro imparables y dio dos bases por bolas, mientras ponchó a ocho. El derecho realizó 90 lanzamientos, combinando una recta fulminante con una desconcertante curva nudillo. También hizo una buena jugada temprano en el partido, al estirar el guante detrás de él para atrapar un roletazo fuerte que iba por el centro del cuadro.

Cavalli y el abridor de los Rockies, Gabriel Hughes (0-2), colgaron ceros durante cuatro entradas. Los Nacionales tomaron ventaja de 1-0 en la quinta después de que Jorbit Vivas abrió el inning con un triple y anotó con un elevado de sacrificio de James Wood.

Hughes trabajó cinco entradas y permitió una carrera, además de ponchar a cinco. Washington anotó siete carreras —cinco limpias— contra el bullpen de Colorado.

CJ Abrams tuvo una tarde de cuatro hits.

La decisiva séptima entrada incluyó un par de errores en una misma jugada para los Rockies, después de un sencillo por el centro de Dylan Crews con dos corredores en base. Un tiro de Cole Carrigg no encontró al hombre de corte, lo que derivó en un error y obligó al receptor Brett Sullivan a correr apresuradamente por la línea. Luego, Sullivan cometió otro fallo al tirar desviado del lanzador Zach Agnos, quien tuvo que saltar sobre Abrams mientras cubría el plato.

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