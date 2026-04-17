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Cachorros vencen 12-4 a Mets que sufren su novena derrota consecutiva

METS-CACHORROS
METS-CACHORROS (AP)

El venezolano Moisés Ballesteros, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones, y los Cachorros de Chicago le propinaron a los Mets su novena derrota consecutiva, al aplastar el viernes por 12-4 a Nueva York.

Esta es la peor racha de los Mets desde que el equipo de 2004 perdió 11 seguidos. Han sido superados 56-16 durante la seguidilla.

Chicago anotó en cifras dobles por tercer juego consecutivo y por cuarta vez esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Ballesteros puso arriba 4-0 a su equipo en la primera entrada con un jonrón de tres carreras.

Hoerner pegó tres hits e impulsó dos carreras después de establecer un récord personal con cinco remolcadas en la victoria 11-2 del miércoles en Filadelfia. Su cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-3) puso el juego 6-3. El segunda base, dos veces ganador del Guante de Oro, también se lanzó en clavado para robarle un hit a Bo Bichette en la quinta.

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Happ añadió un batazo de dos carreras en la octava.

El dominicano Edward Cabrera (2-0) trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs se encaminaron a su tercera victoria consecutiva.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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