Cabrera poncha a 11 y los Marlins derrotan 5-1 a los Bravos

Edward Cabrera ponchó a 11 y permitió dos hits en ocho entradas, Xavier Edwards se fue de 5-3 con una carrera impulsada y los Marlins de Miami vencieron 5-1 a los Bravos de Atlanta el viernes por la noche.

Cabrera (6-5), en su vigésima apertura de la temporada, no aceptó una carrera hasta el jonrón de Jurickson Profar en la sexta entrada. Cabrera ponchó a los tres bateadores en la octava.

Edwards pegó un sencillo al centro en la tercera, anotando a Dane Myers para una ventaja de 1-0. Edwards tuvo su 34to juego con múltiples imparables.

Los novatos Jakob Marsee y Troy Johnston añadieron hits productores en la cuarta extender la delantera 3-0. Marsee bateó un doble por la línea del jardín izquierdo y Johnston un sencillo al centro.

El dominicano Heriberto Hernández, otro novato, conectó un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo en la quinta para su séptimo de la temporada.

Bryce Elder (4-9) permitió cinco carreras limpias y siete hits en seis entradas. Dylan Dodd ponchó a cuatro en tres entradas de relevo.

El dominicano Marcell Ozuna, quien tuvo una carrera impulsada decisiva en la séptima el jueves, se fue de 4-0.

Por los Marlins, los dominicanos Heriberto Hernández bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y dos remolcadas, Otto López de 4-1 y Agustín Ramírez de 4-0.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 4-0.

