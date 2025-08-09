Barcelona afirma que Ter Stegen vuelve como capitán tras informe médico enviado a LaLiga

Barcelona anunció que Marc-André ter Stegen volverá a ser el capitán del primer equipo y que el arquero autorizó al club el envío de su informe médico a la liga española.

El anuncio se produjo después de que Ter Stegen rechazó las críticas según las cuales él era el culpable de la incapacidad del Barcelona para registrar a nuevos jugadores. El portero insistió en que su cirugía de espalda y el cronograma de recuperación fueron completamente aprobados por el club.

El desacuerdo llevó a que el jueves se le retirara la capitanía del club a Ter Stegen, de 33 años. Pero eso cambió el viernes.

"El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica", refirió el equipo en un comunicado. "Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato".

El club había abierto un procedimiento disciplinario contra el portero el martes, tras discrepancias sobre el tiempo de recuperación de la cirugía lumbar a la que Ter Stegen se sometió con éxito la semana pasada.

Barcelona necesitaba que el guardameta firmara el informe de lesión para poder enviar éste a la liga española con el fin de liberar espacio en el tope salarial y permitir al club registrar más fácilmente a otros jugadores sin infringir las reglas de juego limpio financiero.

Ter Stegen dijo antes de la cirugía que el tiempo de recuperación sería de aproximadamente tres meses.

El club no dio un cronograma oficial para el proceso de recuperación. Se limitó a indicar que la operación fue exitosa y que la recuperación determinará cuándo podrá regresar.

En junio, el club fichó al portero del Espanyol Joan García. Sus otros arqueros son el veterano Wojciech Szczęsny e Iñaki Peña.

Ter Stegen se perdió casi toda la temporada pasada debido a un tendón roto en una rodilla, y en 2023 se ausentó alrededor de dos meses debido a otra operación de espalda. Peña y Szczęsny de 35 años comenzaron en lugar de Ter Stegen la temporada pasada.

Barcelona, el campeón defensor de LaLiga, regresó a España el martes después de completar una gira de pretemporada en Asia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.