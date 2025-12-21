Butler y Curry guían a Warriors hacia victoria 119-116 ante Suns en otro encuentro ríspido

Stephen Curry anotó 28 puntos, capturó nueve rebotes y repartió seis asistencias, Jimmy Butler sumó 25 unidades y los Warriors de Golden State quebraron una racha de tres derrotas al superar el sábado 119-116 a los Suns de Phoenix.

Un triple de Jordan Goodwin con 1:10 minutos por jugar redujo la diferencia a dos puntos antes de que Butler respondiera en el otro extremo con una bandeja y una jugada de tres puntos. Collin Gillespie falló un triple desde la línea de fondo con 18 segundos restantes y Curry convirtió un par de tiros libres antes de que Gillespie encestara desde lejos con diez segundos por jugar.

Curry anotó nuevamente para irse cinco de seis con 14 puntos en el último cuarto.

Devin Booker anotó 38 puntos por los Suns. Dillon Brooks sumó 22 unidades y acertó sus primeros cinco tiros por Phoenix, que embocó un impresionante 70,8% de sus tiros en el primer cuarto para tomar una ventaja de 44-32, pero enfrentó problemas de faltas al final.

Draymond Green fue expulsado con 10:39 minutos por jugar en la primera mitad tras recibir faltas técnicas consecutivas — la primera por empujar a Gillespie por detrás y la segunda aparentemente por seguir discutiendo. Se marcó una falta técnica al entrenador Steve Kerr por protestar la expulsión.

El empujón a Gillespie por detrás, momentos después de un bloqueo a un avance en el otro extremo de la cancha, inició el altercado. Los reclamos de Green continuaron a pesar de los esfuerzos de sus compañeros, personal de los Warriors y empleados de seguridad para alejarlo.

Fue el segundo encuentro tenso consecutivo entre estos equipos después de que Phoenix escapó con una victoria de 99-98 en casa el jueves. Brooks fue sancionado con una falta flagrante de primer grado con 38,3 segundos restantes en ese partido cuando golpeó a Curry en el abdomen tras un intento de triple.

Brooks fue abucheado en cada oportunidad por los fanáticos en el Chase Center dos noches después. El delantero de los Warriors Trayce Jackson-Davis cometió una dura falta ofensiva sobre Brooks al final del segundo cuarto, lo que provocó una caída aparatosa del jugador de los Suns.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes