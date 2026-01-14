Butler anota 16 puntos, Curry da 11 asistencias y Warriors doblegan 119-97 a Trail Blazers
Jimmy Butler anotó 16 puntos, aprovechando una noche de pases precisos de Stephen Curry, quien registró 11 asistencias, y los Warriors de Golden State se alejaron de unos diezmados Trail Blazers de Portland para doblegarlos el martes por 119-97.
Curry anotó siete puntos al atinar dos de nueve disparos y registró su segundo juego de la temporada con diez o más asistencias, el 148º de su carrera. Butler también sumó seis rebotes y cinco asistencias.
De'Anthony Melton anotó su número máximo de temporada, de 23 puntos desde el banquillo, en su quinto encuentro de los últimos seis alcanzando cifras de dos dígitos y el cuarto consecutivo, además de su segunda actuación de 20 puntos. El brasileño Gui Santos contribuyó con un récord personal de cuatro robos.
Shaedon Sharpe anotó 19 puntos y Caleb Love añadió 17 unidades y siete asistencias por los Blazers, quienes habían ganado los tres enfrentamientos anteriores de esta temporada pero carecieron de su máximo anotador Deni Avdija —y sus 26,1 puntos por partido— debido a molestias lumbares.
Portland perdió su segundo partido consecutivo tras una derrota ante Nueva York el domingo por la noche que puso fin a una racha de cinco victorias en fila.
Golden State, que venía de una derrota de 124-111 ante los Hawks el domingo por la noche que rompió una racha de tres victorias en casa, mantuvo una ventaja de 26 puntos al medio tiempo, la mejor de la temporada.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
Bookmark popover
Removed from bookmarks