David Stearns asegura que entiende frustración de fanáticos de los Mets pero defiende reconstrucción

Que nadie se equivoque, el presidente de operaciones deportivas de los Mets de Nueva York David Stearns ha escuchado las duras críticas durante este receso previo a la próxima campaña.

No hay forma de hacer caso omiso a una situación candente, mucho menos cuando ésta se presenta en tu propia cocina.

Pero después de despedirse del popular toletero Pete Alonso, el estelar cerrador boricua Edwin Díaz y otros dos pilares de los Mets cuando todavía no llegaba la Navidad, un Stearns firme sigue confiando en su visión para 2026 y más allá.

“Claramente, éste ha sido un receso con muchos cambios. Algunos de esos cambios han sido realmente difíciles”, dijo Stearns el martes en un almuerzo en el Citi Field con los reporteros que cubren a los Mets.

“Ciertamente entiendo que ha habido momentos en este receso que han sido frustrantes para nuestra base de fanáticos. No somos ciegos a eso en absoluto. Yo ciertamente no soy ciego a eso. Lo escucho. Lo reconozco. Lo escucho de mis amigos y familiares, a veces. También estoy muy convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto para nuestra franquicia en el futuro a fin de lograr nuestros objetivos de crear un equipo consistente de playoffs. Un equipo que año tras año sea un verdadero candidato a la Serie Mundial”.

Además de dejar que Alonso y Díaz se marcharan como agentes libres, Stearns canjeó al jardinero Brandon Nimmo y al versátil veterano Jeff McNeil, ambos formados en los Mets.

Nueva York firmó al cerrador Devin Williams por tres años por 51 millones de dólares, al infielder dominicano Jorge Polanco por dos años y 40 millones, así como al relevista Luke Weaver por dos años y 22 millones. Con la intención del club, de mejorar su defensa, el segunda base ganador del Guante de Oro Marcus Semien fue adquirido de Texas en el intercambio por Nimmo.

“No ha sido difícil para mí mantener la paciencia y apegarme a mis principios”, dijo Stearns, criado en la ciudad de Nueva York. “Crecí siendo fanático de los Mets. Amo a los Mets. Estoy comprometido a hacer este trabajo de una manera que creo que realmente nos prepare para el éxito durante un período prolongado. Por eso quiero estar aquí.

“Y así creo que ese objetivo final y ese deseo final y esa motivación hacen que sea mucho más fácil para mí no dejarme influenciar por algún sentimiento a corto plazo. Por difícil que pueda ser el sentimiento a corto plazo, y ciertamente en esta ciudad tan fuerte como puede ser, entiendo en última instancia cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión, y creo que estamos en camino de lograrlo”.

En busca de un gran bate en el jardín para acompañar al dominicano Juan Soto, se cree que los Mets están cortejando al agente libre Kyle Tucker, quien bateó para .266 con 22 jonrones, 73 carreras impulsadas y un OPS de .841 en 136 juegos para los Cachorros de Chicago la temporada pasada.

Los rivales de la Serie Mundial del año pasado, los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto, se consideran los otros finalistas en la lucha por Tucker.

Nueva York terminó con una foja de 83-79 la temporada pasada y se perdió los playoffs a pesar de que el propietario Steve Cohen estaba en camino de incurrir en el segundo mayor gasto en el béisbol con 431 millones de dólares en nómina proyectada e impuesto de lujo.

“Lo que hemos hecho anteriormente no ha sido lo suficientemente bueno. Todos lo sabemos. Yo ciertamente lo sé. Y tenemos que hacerlo mejor”, dijo Stearns. “Tenemos talento de élite en la parte superior de nuestro roster de Grandes Ligas. Tenemos un muy buen sistema de ligas menores. Y tenemos un muy buen equipo de Grandes Ligas en la actualidad que va a mejorar antes de llegar al día inaugural”.

Stearns, un éxito en un mercado pequeño mientras dirigía a los Cerveceros de Milwaukee, señaló a jóvenes jugadores de los Mets como el receptor venezolano Francisco Álvarez, el tercera base Brett Baty y el lanzador Nolan McLean como razones para el optimismo tanto inmediato como a largo plazo.

“Creemos que tenemos un grupo realmente especial de jóvenes abridores”, dijo Stearns. “Creo que hasta este punto hemos producido muy buenos prospectos, y el próximo desafío para nosotros es convertirlos en muy buenos jugadores de Grandes Ligas.

Stearns dijo que Soto ha “trabajado increíblemente duro” en mejorar su defensa durante el receso en República Dominicana.

“Creo que Juan puede mejorar materialmente y creo que Juan es el tipo de persona y jugador que cuando se propone algo, generalmente lo logra”, dijo Stearns. “Tenemos que ser mejores en mantener las carreras fuera de la pizarra. Nuestro pitcheo y defensa tienen que ser mejores”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes