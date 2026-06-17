Burrow ve similitudes entre los Bengals de este año y el LSU campeón nacional de 2019

El quarterback de los Bengals, Joe Burrow, afirmó que se siente de manera similar con el equipo de Cincinnati de este año a como se sentía con el plantel de LSU con el que ganó un campeonato nacional en 2019.

“Estoy muy emocionado por empezar y ponerme en marcha”, comentó Burrow. “Ojalá todo esto llegará directamente hacia el campamento de entrenamiento para poder seguir mejorando. Siento que hay tanta grandeza que podremos alcanzar este año que estoy entusiasmado por arrancar”.

Los Bengals han tenido una temporada baja agresiva, reconstruyendo la defensa a través de la agencia libre y sumando líderes veteranos con experiencia ganadora. Con los nuevos jugadores Dexter Lawrence, Jonathan Allen, Bryan Cook y Boye Mafe, Burrow sostiene que los Bengals tienen todo lo que necesitan para competir.

Durante el programa de primavera, señaló que le impresionaron los tipos de jugadores que los Bengals incorporaron.

“Tenemos a tipos que ya han estado ahí y lo han hecho, y también a tipos que han tenido mucho éxito individual y no necesariamente el éxito de equipo que estamos buscando”, expresó Burrow. “Tipos como Dexter (Lawrence) y tipos como Jonathan (Allen), traer a jugadores así es muy ventajoso para mucha gente distinta. Que los jugadores intenten mejorar les facilita el trabajo a los entrenadores. Tenemos jugadores con muchísimo talento y estoy emocionado por juntar todas las piezas”.

Los Bengals tuvieron asistencia completa en las actividades de equipo y el minicampamento. El entrenador Zac Taylor decidió las dos últimas prácticas del minicampamento, ya que los Bengals habían realizado el trabajo que él quería ver.

Los Bengals recuperan a los 11 titulares de la ofensiva de la temporada pasada. Burrow dice que la unidad se ve “genial”.

“Todos los muchachos están trabajando mucho para intentar mejorar”, manifestó Burrow. “Con los jugadores veteranos que regresan, están haciendo un gran trabajo al dar el ejemplo a los más jóvenes e intentar enseñarles cómo ser grandes. Creo que la primavera hizo que todos mejoraran. Tenemos que continuar así durante el próximo mes antes de volver”.

Burrow indicó que, con mucha urgencia de cara al 2026, esta primavera ha sido consciente de su estilo de liderazgo. El coordinador ofensivo Dan Pitcher usó la palabra “directo”. Burrow usó la palabra “duro”.

“Esta temporada baja, me enfoqué de verdad en intentar llevar urgencia al vestuario y en tratar de que todos entiendan el nivel de urgencia que tenemos este año; el nivel de juego que se va a exigir de cada individuo que pise ese campo”, afirmó Burrow. “He intentado comunicarlo. He intentado ser un poco más vocal de una manera dura. Creo que eso está un poco fuera de mi zona de confort, pero es algo en lo que estoy mejorando. Tal vez sea bueno y tal vez sea malo, pero lo averiguaremos”.

Los Bengals no han avanzado a los playoffs desde la temporada 2022. Las expectativas son altas para un equipo con muchos jugadores clave que nunca han aparecido en los playoffs con el uniforme de los Bengals, y Burrow desempeña un papel enorme al liderar el esfuerzo del equipo para llegar ahí.

“Pongan presión sobre los muchachos”, dijo Burrow. “Me encanta. Me crezco con eso. Veremos quién más también. Sé que tenemos el tipo de personas que quieren estar en ese lugar. Quiero que todo el mundo esté hablando de los Bengals”.

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