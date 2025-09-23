Buonanotte marca y Chelsea evita sorpresa con remontada ante el Lincoln de tercera división

Chelsea evitó convertirse en el último gigante en caer eliminado de la Copa de la Liga Inglesa al vencer 2-1 al Lincoln City de tercera división después de una remontada en la segunda mitad el martes.

Tras irse perdiendo 1-0 al descanso, Chelsea le dio la vuelta al partido con los goles de Tyrique George y el argentino Facundo Buonanotte.

Liverpool avanzó también por 2-1 en la jornada.

Esta edición de Copa de la Liga ya produjo una de las mayores sorpresas en la historia del torneo cuando el Grimsby de la cuarta división eliminó al Manchester United en la ronda anterior. Y cuando Rob Street adelantó a Lincoln a los 42 minutos contra el campeón mundial Chelsea, parecía que otra sorpresa podría estar en camino.

Pero el equipo de la Liga Premier se recuperó. George igualó a los 48 y Buonanotte facturó el gol de la victoria dos minutos después.

Mientras Chelsea evitó la eliminación, el Burnley de la primera división sucumbió en casa 2-1 ante Cardiff.

Brighton no se complicó y arrasó 6-0 a Barnsley. El volante paraguayo Diego Gómez firmó un hat-trick en la primera mitad y cerró la noche con cuatro goles en total.

A pesar de no tener puntos en la liga, Wolverhampton doblegó 2-0 a Everton. Fulham superó 1-0 a Cambridge.

Nathan Broadhead, el fichaje récord de Wrexham, anotó dos veces para el equipo galés en la victoria 2-0 contra Reading.

Goleador expulsado

La celebración de Hugo Ekitike quedó interrumpida cuando recibió una tarjeta roja, pero su tanto de último minuto condujo a Liverpool a la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa contra Southampton.

El delantero estará suspendido para el partido de la Liga Premier inglesa, programado para el sábado contra el Crystal Palace.

Ekitike convirtió con un remate a boca de gol a los 85 minutos para asegurar una victoria por 2-1 en Anfield después de que el Southampton de segunda división amenazó con forzar una tanda de penales. Pero la alegría del atacante se convirtió en disgusto cuando fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla tras quitarse la camiseta durante su festejo.

El último gol de Ekitike fue su quinto en ocho partidos para el Liverpool después de haberse unido al campeón de la Premier en el receso prevo a la campaña, procedente del Eintracht Frankfurt por 93,5 millones de dólares.

Liverpool había tomado la delantera gracias al primer gol de Alexander Isak para el club desde su transferencia récord de 170 millones de dólares desde el Newcastle. Pero el Southampton, 19º en el curso de la liga, igualó a los 76 a través de Shea Charles.

Con la mente puesta en una tanda de penales, el Liverpool produjo otro acto de rescate agónico, al anotar un gol de la victoria en los últimos diez minutos por sexta vez esta temporada.

