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Bruno Fernandes rompe récord de asistencias en la Liga Premier en partido del United ante Brighton

MAN UNITED-FERNANDES
MAN UNITED-FERNANDES (AP)

Bruno Fernandes batió el récord de más asistencias en una sola campaña de la Liga Premier

Con su asistencia a Patrick Dorgu para que el United abriera el marcador contra el Brighton el domingo, Fernandes llegó a 21 asistencias, con lo que desempató la marca de 20 que sostenían la leyenda del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y la estrella del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20).

Los periodistas de fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año hace dos semanas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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