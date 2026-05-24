Bruno Fernandes rompe récord de asistencias en la Liga Premier en partido del United ante Brighton

Bruno Fernandes batió el récord de más asistencias en una sola campaña de la Liga Premier

Con su asistencia a Patrick Dorgu para que el United abriera el marcador contra el Brighton el domingo, Fernandes llegó a 21 asistencias, con lo que desempató la marca de 20 que sostenían la leyenda del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y la estrella del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20).

Los periodistas de fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año hace dos semanas.

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