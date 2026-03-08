Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Brown suma 23 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias en triunfo de Celtics 109-98 ante Cavaliers

CELTICS CAVALIERS
CELTICS CAVALIERS (AP)

Jaylen Brown anotó 23 puntos y Jayson Tatum tuvo 20 en su segundo partido desde que sufrió un desgarro del tendón de Aquiles derecho, lo que impulsó la tarde del domingo a los Celtics de Boston a una victoria por 109-98 sobre los Cavaliers de Cleveland en un duelo entre aspirantes de la Conferencia Este.

Brown también sumó nueve rebotes y ocho asistencias, mientras los Celtics construían una ventaja de 81-55 en el tercer cuarto, barriendo su serie de la temporada de tres partidos ante Cleveland. Tatum anotó seis puntos en el cuarto periodo y terminó con 6 de 16 en tiros de campo en 27 minutos.

Payton Pritchard agregó 18 puntos y Baylor Scheierman aportó 16 puntos y 10 rebotes, mientras Boston se colocó a tres partidos del líder del Este, Detroit. Neemias Queta capturó 11 rebotes.

Donovan Mitchell anotó 30 puntos y Evan Mobley tuvo 24 puntos y ocho rebotes por los Cavaliers, cuartos en la clasificación, que habían ganado una cifra máxima de la temporada de siete partidos consecutivos en casa. James Harden terminó con 19 puntos y 10 asistencias.

Boston, que inició una gira de tres partidos como visitante, estará sin el pívot Nikola Vucevic por al menos un mes después de que se sometiera a una cirugía el sábado por la fractura en el dedo anular derecho. ___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in