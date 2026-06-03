Mellizos vencen a Davis Martin y Medias Blancas por 6-4 con la parte baja del orden

Luke Keaschall y Tristan Gray impulsaron dos carreras cada uno en una rebelión de la parte baja del orden al bate, y los Mellizos de Minnesota se impusieron el martes 6-4 a los Medias Blancas de Chicago para propinarle al derecho Davis Martin una inusitada derrota.

Keaschall, Gray y Alex Jackson — bateando séptimo, octavo y noveno — conectaron dos hits cada uno ante Martin (8-2), quien trabajó 4 2/3 entradas en la más corta de sus 12 aperturas esta temporada.

El lanzador de 29 años permitió seis carreras con 10 hits — la mayor cifra de su trayectoria — y otorgó tres bases por bolas, después de llegar a la noche ubicado sexto en las Grandes Ligas con una efectividad de 2,00.

Gray, quien conectó un grand slam el lunes, en la victoria de Minnesota por 9-6, pegó un sencillo de dos carreras en un cuarto episodio de cuatro anotaciones ante Martin, quien había permitido una carrera o ninguna en siete de sus últimas ocho salidas.

Brooks Lee, que suma 11 carreras impulsadas en sus últimos 11 juegos, puso a los Mellizos en la pizarra con un elevado de sacrificio en el tercer acto después de que se quedaron abajo 3-0.

Connor Prielipp (2-3) lanzó hasta la séptima entrada para igualar su apertura más larga como profesional, en momentos en que los Mellizos administran cuidadosamente la carga de trabajo de uno de sus principales prospectos debido a su historial de lesiones en el codo.

El zurdo ponchó a siete, permitiendo cuatro carreras con seis hits y tres bases por bolas en 94 lanzamientos, el máximo de su carrera.

Los relevistas de los Mellizos sumaron siete ponches más en las últimas tres entradas. El venezolano Yoendrys Gómez consiguió los últimos cuatro outs para su cuarto salvamento.

El cubano Miguel Vargas conectó un sencillo de dos carreras por los Medias Blancas, que han perdido ocho de sus últimos 10 juegos como visitantes.

El venezolano Luisangel Acuña se robó tres bases ante Jackson, incluidas la segunda y la tercera después de recibir una base por bolas en el comienzo de la tercera entrada. Anotó con facilidad cuando el tiro del receptor a tercera se fue hacia el jardín izquierdo. _____

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