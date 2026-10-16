Broncos superan 17-14 a Seahawks en prórroga con intercepción de McMillian y gol de campo de Lutz

Ja'Quan McMillian interceptó un pase de Sam Darnold en la prórroga y Wil Lutz convirtió un gol de campo de 53 yardas que les dio el jueves a los Broncos de Denver una victoria de 17-14 sobre los Seahawks de Seattle.

Los Broncos salieron de un duro tramo de seis semanas que marcaron el comienzo de su temporada con foja de 4-2 pese a un plantel plagado de lesiones y una ofensiva inestable.

Seattle (3-3) cayó por segunda vez en cinco días. Además, igualó su total de derrotas de la temporada pasada, cuando ganó su segundo título de Super Bowl en la historia.

McMillian interceptó un pase destinado a Rashid Shaheed en la yarda 43 de Denver, la segunda intercepción sufrida en la noche por Darnold.

El gol de campo de 34 yardas de Jason Myers empató el marcador 14-14 con 3 segundos por jugar en el tiempo reglamentario. Los Seahawks iniciaron su serie para empatar el partido en la mitad del campo después de un regreso de despeje de 31 yardas de Shaheed, tras el sexto “tres y fuera” de los Broncos.

Denver pareció tener la victoria asegurada cuando Kris Abrams-Draine interceptó un pase de Darnold en la yarda 30 de Denver con 1:25 minutos faltantes en el tiempo regular, pero los Broncos consumieron apenas 15 segundos del reloj antes de despejar.

Después de anotar apenas tres puntos en sus primeras ocho series ofensivas, los Seahawks armaron una obra maestra de 11 jugadas y 67 yardas. George Holani anotó desde la yarda 1 en la culminación de la serie.

El pase de 2 puntos de Darnold a Shaheed acercó a Seattle 14-11 con 5:41 por jugar.

Bo Nix condujo a los Broncos en dos largas series anotadoras en la primera mitad. La diezmada defensa de Denver capturó a Darnold cinco veces y lo golpeó 17 veces.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes