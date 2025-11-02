Broncos remontan y vencen 18-15 a Texans con gol de campo en el último segundo

Bo Nix lanzó dos pases de anotación y Wil Lutz convirtió un gol de campo de 34 yardas cuando el tiempo expiró y los Broncos de Denver se recuperaron para vencer 18-15 a los Texans de Houston el domingo, extendiendo su racha de victorias a seis juegos.

Mejoraron a 4-0 esta temporada en juegos donde iban perdiendo al entrar en el cuarto período.

Los Broncos (7-2) habían despejado tres veces seguidas antes de que una escapada de 25 yardas de Nix los llevara a su yarda 39 con menos de un minuto por jugar. J.K. Dobbins siguió con una carrera de nueve yardas y una carrera de nueve de Nix dos jugadas después preparó el gol de campo ganador del juego.

Nix no pudo hacer mucho en los primeros tres cuartos contra la defensiva de Houston, clasificada como la mejor, pero la recepción de anotación de 27 yardas de RJ Harvey y la conversión de dos puntos de Troy Franklin empataron el marcador a 15 al inicio del último cuarto.

C.J. Stroud sufrió una conmoción cerebral cuando fue golpeado al final de un deslizamiento al inicio del primer cuarto. Ka’imi Fairbairn igualó un récord personal con cinco goles de campo, pero los Texans tuvieron dificultades para mover el balón con Davis Mills como quarterback después de la lesión de Stroud.

Despejaron seis veces consecutivas después de que un gol de campo los pusiera 15-7 en su primera posesión de la segunda mitad.

Mills completó 17 de 30 para 137 yardas mientras los Texans caían a 3-5.

Nix completó 18 de 37 para 173 yardas con una intercepción.

Nico Collins tuvo siete recepciones para 75 yardas para Houston después de perderse la semana pasada recuperándose de una conmoción cerebral.

