Broncos abren minicamp con Bo Nix de vuelta; Jonathon Cooper fuera tras 2 arrestos

Los Broncos de Denver iniciaron su minicampamento obligatorio el martes con un asistente destacado — el quarterback Bo Nix — y una ausencia notable — Jonathon Cooper.

Nix volvió a entrenar, aunque de manera limitada, por primera vez desde que se fracturó el tobillo derecho al final de la prórroga de la victoria de los Broncos sobre los Bills de Buffalo en los playoffs divisionales en enero.

Al preguntársele si cree que estará a plena capacidad para el campamento de entrenamiento a finales de julio, Nix se rió y dio a entender que podría haber estado a plena capacidad el martes si el equipo se lo hubiera permitido.

El entrenador Sean Payton afirmó que no tiene dudas de que Nix será el mismo quarterback móvil que era antes de someterse a una cirugía de tobillo en enero y a un procedimiento de limpieza esta primavera. Nix coincidió y señaló que su tobillo está como nuevo, así que quizá incluso sea más escurridizo dentro del bolsillo.

Mientras tanto, los Broncos mantuvieron a Cooper fuera del minicampamento de tres días, que cierra su programa de temporada baja antes del campamento de entrenamiento, después de que el veterano linebacker fuera arrestado dos veces en una semana por cargos de violencia doméstica.

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