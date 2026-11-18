Brice Sensabaugh anotó un máximo de la temporada de 40 puntos, incluidos 25 en el cuarto periodo, y el Jazz de Utah venció la noche del martes por 132-107 a los Clippers de Los Ángeles para conseguir apenas su segunda victoria de la temporada.

Sensabaugh impulsó el cuarto periodo de 44 puntos de Utah y Keyonte George aportó 30 puntos y 11 asistencias para el Jazz, que mejoró a 2-13 con su primer triunfo desde que venció a Nueva Orleans el 23 de octubre en su segundo partido de la temporada. Utah estaba 0-6 como visitante.

Sensabaugh entró desde el banquillo y terminó a tres puntos de su máximo de carrera. Encestó 10 de 11 en el cuarto periodo, 5 de 6 en triples, y acabó con 16 de 21 en tiros de campo, incluidos 8 de 11 desde detrás del arco. También capturó 11 rebotes.

El Jazz estuvo increíble: 18 de 22 (81,8%) en los últimos 12 minutos.

Brook Lopez anotó 23 puntos para los Clippers, que habían ganado dos seguidos. Darius Garland y Rui Hachimura sumaron 20 cada uno.

Mo Bamba tuvo 15 puntos y 10 rebotes para el Jazz, mientras que el novato Darryn Peterson anotó 13 puntos.

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