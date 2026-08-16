Bravos llaman al zurdo Ray Kerr y designan al zurdo Danny Young para asignación
Los Bravos de Atlanta llamaron de vuelta al relevista zurdo Ray Kerr y designaron a Danny Young para asignación antes de su juego del domingo contra los Diamondbacks de Arizona.
Kerr, de 31 años, lanzó por última vez en las Grandes Ligas con los Bravos en 2024. Se sometió a una cirugía Tommy John esa temporada y no lanzó en absoluto en 2025.
Tras completar su recuperación, Kerr volvió al montículo a mediados de julio y ha lanzado en nueve juegos con cuatro filiales de ligas menores, incluida la Triple-A Gwinnett. Registró una efectividad de 3,09 con 16 ponches en 11 2/3 entradas.
Young, un zurdo de 32 años, tuvo marca de 0-1 con una efectividad de 8,03 en 16 apariciones con los Braves. Permitió tres carreras limpias, incluido un jonrón, en una derrota 10-3 ante los Diamondbacks el sábado.
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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes
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