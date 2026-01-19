Brandon Miller anota 23 puntos y lidera a los Hornets en victoria 110-87 sobre los Nuggets

Brandon Miller anotó 23 puntos, Tidjane Salaun salió de la banca para aportar 13 unidades y 11 rebotes, y los Hornets de Charlotte superaron 110-87 a los Nuggets de Denver, diezmados por lesiones, el domingo por la noche.

El novato Ryan Kalkbrenner sumó 17 tantos y seis rebotes, Collin Sexton tuvo 14 puntos y cinco asistencias, y LaMelo Ball consiguió diez unidades, seis asistencias y tres robos para Charlotte.

En los últimos tres juegos, Miller ha promediado 25,7 puntos por partido.

Los Hornets habían perdido cuatro de sus seis juegos anteriores y llegaron a la noche con un récord de 1-9 en sus últimos diez enfrentamientos contra Denver, que sufrió su segunda derrota más abultada de la temporada.

Los Nuggets estaban sin cinco de sus ocho máximos anotadores: el pívot Nikola Jokic (contusión ósea en la rodilla izquierda), el alero Aaron Gordon (distensión en el tendón de la corva derecha), el alero Cameron Johnson (contusión ósea en la rodilla derecha), el escolta Christian Braun (esguince en el tobillo izquierdo) y el pívot Jonas Valanciunas (distensión en la pantorrilla derecha). Los cinco jugadores promedian juntos 77,3 puntos por partido.

Sin ellos, un equipo de Denver que lidera la NBA en puntos por partido, porcentaje de tiros de campo y porcentaje de triples fue limitado a sus mínimos de la temporada en unidades (87) y porcentaje de triples (21.1%).

Jamal Murray anotó un máximo de equipo de 16 puntos para los Nuggets, rompiendo una racha personal de tres juegos consecutivos con al menos 30.

Denver, que había ganado seis de sus siete juegos anteriores, cayó a 7-5 desde que Jokic se lesionó en una derrota el 29 de diciembre ante el Heat de Miami.

