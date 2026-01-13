Leonard anota 35, Harden sube al 9no lugar en puntos de la NBA y Clippers ganan 117-109 a Hornets

Kawhi Leonard anotó 35 puntos y James Harden sumó 32 para colocarse en el noveno lugar en la lista de máximos anotadores de la NBA, y los Clippers de Los Ángeles vencieron 117-109 a los Hornets de Charlotte el lunes por la noche para su cuarta victoria en cinco juegos.

Jordan Miller agregó 14 unidades e Ivica Zubac tuvo nueve puntos y 11 rebotes para los Clippers.

LaMelo Ball anotó 25 y consiguió nueve rebotes para liderar a los Hornets en su tercera derrota en cuatro juegos. Kon Knueppel anotó 18 tantos, Moussa Diabaté tuvo 13 puntos y 15 rebotes, Brandon Miller también anotó 13 y Miles Bridges 11.

Harden, quien comenzó la noche a 14 puntos de los 28.596 de Shaquille O'Neal para el noveno lugar, anotó 13 en la primera mitad y luego avanzó con un triple al inicio del tercer cuarto.

Después de que un triple de Tre Mann le dio a Charlotte una ventaja de 100-99 con 7:18 restantes en el cuarto período, Harden anotó ocho puntos durante una racha de 15-1 que le dio a Los Ángeles una ventaja de 13 puntos 4:02 minutos después.

Los Hornets respondieron con seis puntos consecutivos para acercarse a 114-107 con 1:22 por jugar, pero eso fue lo más cerca que llegaron.

Leonard anotó 20 puntos con cinco triples en el tercer cuarto para los Clippers. Harden hizo dos tiros libres y una bandeja, y Leonard encestó un triple para una ventaja de 73-64. Ball anotó siete consecutivos mientras Charlotte se acercaba a uno con 2:21 restantes en el cuarto y tomó la delantera dos veces antes de que una bandeja de Miller justo antes del final del cuarto le diera a Los Ángeles una ventaja de 86-84 al entrar al cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes