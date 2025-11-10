Joe Burrow regresa a los entrenamientos con Bengals pero no jugará contra Steelers

Joe Burrow regresó a los entrenamientos el lunes con los Bengals el lunes, abriendo la ventana de 21 días para que el quarterback franquicia vuelva a la alineación.

Su tiempo de práctica no contará contra el roster activo de 53 jugadores. Burrow es elegible para ser activado durante la ventana de tres semanas.

Sin embargo, el entrenador Zac Taylor dijo que Burrow no regresaría para el juego del domingo en Pittsburgh. Los Bengals (3-6) han perdido seis de siete desde que Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie a mediados de septiembre que requirió cirugía.

“Creo que está en un buen punto. Ha trabajado duro para llegar a este punto y volver al campo de forma limitada”, expresó Taylor antes del entrenamiento del lunes.

Burrow trabajará con algunos de los receptores, pero no participará en los ejercicios de 11 contra 11 hasta posiblemente la próxima semana.

Las estimaciones iniciales indicaban que el mariscal de campo de sexto año podría perderse hasta tres meses, pero posiblemente podría estar bajo el centro el 23 de noviembre cuando los Bengals reciban a Nueva Inglaterra o cuatro días después, cuando Cincinnati viaje a Baltimore para un juego nocturno de Acción de Gracias.

Burrow se sometió a una cirugía en un dedo del pie izquierdo el 19 de septiembre, cinco días después de sufrir la lesión durante el segundo cuarto de la victoria de Cincinnati por 31-27 sobre Jacksonville.

Fue la tercera lesión importante de Burrow en sus seis temporadas desde que fue la primera selección general en el draft de 2020.

La ofensiva tuvo dificultades en los primeros tres juegos después de la lesión de Burrow con Jake Browning al mando. Pero las cosas han mejorado desde que los Bengals adquirieron a Joe Flacco de los Browns de Cleveland el nueve de octubre.

Flacco está promediando un máximo de la liga de 313,5 yardas por pase en sus cuatro inicios para los Bengals.

La defensa ha sido principalmente la culpable de las dos últimas derrotas de Cincinnati. Los Bengals desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el cuarto periodo en la derrota por 39-38 ante los Jets de Nueva York el 26 de octubre y luego permitieron que Caleb Williams conectara con Colston Loveland para un touchdown de 58 yardas con 17 segundos restantes en una derrota por 47-42 ante los Bears de Chicago el dos de noviembre.

Cincinnati se convirtió en el primer equipo desde los Giants de Nueva York de 1966 en anotar al menos 38 puntos en juegos consecutivos y perder ambos.

Taylor también dijo que es dudoso que el ala defensiva Trey Hendrickson regrese esta semana. El cazamariscales All-Pro se ha perdido dos de los últimos tres juegos debido a una lesión en la cadera.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes