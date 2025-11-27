Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Brandon Ingram anota tiro tardío clave y Raptors ganan 97-95 a Pacers con su 9na victoria seguida

AP Noticias
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 23:20 EST
PACERS-RAPTORS
PACERS-RAPTORS (AP)

Brandon Ingram encestó un tiro de 15 pies con 0,6 segundos restantes para darle a los Raptors de Toronto su novena victoria consecutiva, derrotando 97-95 a los Pacers de Indiana el miércoles por la noche.

Toronto aseguró uno de los dos primeros puestos y la ventaja de local en los cuartos de final de la Copa NBA con la victoria y combinada con la derrota de Milwaukee ante Miami el miércoles.

Ingram sumó 26 puntos y ocho rebotes para ayudar a Toronto a terminar la fase de grupos de la Copa con 4-0 y mejorar a 14-5 en general. Scottie Barnes tuvo 24 puntos y diez rebotes, e Immanuel Quickley añadió 15 unidades.

TJ McConnell lideró a Indiana con 16 puntos. Los Pacers, plagados de lesiones, han perdido tres seguidos y caen a 2-16. Están 0-tres en el juego de la Copa.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in