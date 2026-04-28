Durant mejora de lesión, pero es poco probable que vuelva para el quinto partido de los Rockets

Kevin Durant sigue progresando de su lesión en el tobillo izquierdo, pero parece poco probable que regrese el miércoles para el quinto partido de la serie de los Rockets de Houston contra los Lakers de Los Ángeles.

Durant no participó en el entrenamiento del martes antes de que el equipo partiera hacia California para continuar la serie de primera ronda en la que están abajo 3-1. Pero se le vio corriendo en una cinta antigravedad mientras el equipo concluía su trabajo antes de dirigirse al aeropuerto.

Se le preguntó al entrenador Ime Udoka si existía la posibilidad de que Durant disputara el quinto juego, después de perderse los últimos dos por un esguince en el tobillo izquierdo y una contusión ósea.

“Ya veremos", respondió Udoka. “Está día a día, partido a partido. Pero tendremos que salir a la cancha y hacer algunas cosas, y hoy no participó en el entrenamiento. Pero está haciendo el trabajo de acondicionamiento y otros aspectos para intentar volver”.

Durant se ha perdido tres partidos en esta serie tras perderse el primero por una contusión en la rodilla derecha. Regresó para el segundo y anotó 23 puntos en 41 minutos en la derrota 101-94, durante la cual se lesionó el tobillo en los minutos finales del encuentro.

Los Rockets evitaron quedar eliminados en el cuarto al ganar por 115-96 pese a la ausencia de su superestrella.

Los problemas de lesiones de Durant en estos playoffs arreciaron después de que el jugador de 37 años terminara segundo en la liga en la temporada regular al disputar 2.840 minutos.

Durant, en su primera temporada en Houston tras un traspaso procedente Phoenix durante la pretemporada, es el quinto máximo anotador en la historia de la NBA.

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