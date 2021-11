Canelo Álvarez ha prometido que la pelea de peso supermediano de este fin de semana con el retador Caleb Plant será "diferente" a la caótica pelea en la que los dos quedaron atrapados en una conferencia de prensa en septiembre.

La pareja intercambió golpes en una atmósfera intensa, pero ambos buscaron hablar sobre sus posibilidades y restar importancia al incidente anterior en un evento de prensa final antes de su reunión en Las Vegas en la madrugada del domingo.

"Es diferente cuando estás en el ring", explicó Canelo, titular del cinturón WBC, WBA y WBO. "Es muy diferente, así que no tomo nada de eso".

El mexicano apunta a convertirse en el primer campeón indiscutido de peso supermediano de su país, cuya única derrota hasta ahora fue en una derrota en 2013 ante Floyd Mayweather por una decisión por puntos en 2013.

"Ese es el objetivo, ser un gran jugador de todos los tiempos", dijo el deportista de 31 años. “Estoy muy orgulloso de intentar lograrlo. Nunca me detendré hasta que haga mi mejor esfuerzo para ser uno de los mejores de todos los tiempos.”

“Solo una cosa pasa por mi mente, y es ganar. Eso es lo único que me preocupa. Todo lo demás está más allá de mí. Lo único que me importa es lo que sucederá dentro del ring el sábado por la noche".

El campeón de la FIB, Plant, estuvo de acuerdo con su oponente en que su pelea no merecía la atención que recibió, expresando: “No era mi intención meterme bajo su piel. Por otra parte, creo que ustedes hacen mucho más que nosotros. Estoy seguro de que él y yo hemos tenido peores riñas que esa y estoy seguro de que la mayoría de las personas en esta sala han tenido peores riñas que esa.”

“Una vez más, como co, cuando suena la campana, es completamente diferente. No quito nada de la rueda de prensa. Simplemente por usr cualquier medio necesario para hacer el trabajo”, agregó Plant. “Siento que no solo yo, mi equipo, lo hemos hecho hasta aquí para llegar a este punto.”

Plant, nativo de Tennessee, de 29 años, tiene un récord impecable de 21 victorias en 21 peleas y ha defendido con éxito su FIB en tres ocasiones.

"Yo, ya sea en el boxeo o lo que sea, por cualquier medio necesario, lo tengo aquí", agregó. “He tenido muchas oportunidades de retirarme. He tenido muchas oportunidades de alejarme y decir: 'No, he terminado, he tenido suficiente' y no lo he hecho. El sábado por la noche, no puedo esperar a que suene la campana".