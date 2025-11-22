Bologna vence a Udinese y se une al Inter y Roma en la cima de la Serie A

Y entonces quedaron tres.

El Bologna se colocó igualado en puntos con el Inter de Milán y la Roma con 24 unidades en la cima de la Serie A tras la victoria el sábado por 3-0 ante el Udinese, a pesar de un inusual penal fallado de Riccardo Orsolini.

Orsolini, el máximo goleador de la liga, se recuperó de ese fallo para asistir a Tommaso Pobega en el primero de sus dos goles.

La Roma visita al Cremonese el domingo, poco antes del derbi entre el Inter y el AC Milan.

El Milán tiene solo dos puntos menos que los tres primeros y está al nivel del Napoli, que más tarde juega contra el Atalanta, después de que la Juventus, en sexto lugar, enfrente al colero Fiorentina.

El Bologna tuvo dificultades para descomponer al Udinese, pero se le presentó una oportunidad de oro poco antes del descanso cuando el defensor del Udinese, Kingsley Ehizibue, bloqueó un disparo de Pobega con el codo.

Sin embargo, Maduka Okoye detuvo el penal resultante de Orsolini, quien había anotado 15 de sus 16 tiros anteriores desde los 11 pasos.

Orsolini pensó que se había redimido minutos después, pero su posible gol fue anulado por fuera de juego.

El Bologna rompió el empate a los 54 minutos. Orsolini bajó un pase cruzado y se internó antes de enviarle el balón a Pobega, quien remató al rincón inferior izquierdo.

Lo peor estaba por venir para el Udinese seis minutos después, cuando un terrible pase de Okoye fue interceptado por Pobega para anotar su segundo tanto del partido.

El Udinese no aprendió de eso y se metió en otro lío al intentar salir jugando desde atrás en el tiempo de descuento, permitiendo a Federico Bernardeschi anotar en una red vacía.

En otros lugares, el Génova de Daniele De Rossi empató 3-3 de visita ante Cagliari en una batalla por el descenso. El Génova se colocó al nivel del Parma, en el 17mo puesto, tres puntos por debajo del Cagliari.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes