Santiago Ascacíbar anotó en un primer tiempo dominado por Boca Juniors, Miguel Merentiel hizo lo propio al capitalizar una contra en el complemento, y el Xeneize acabó con la sequía que lo aquejaba en certámenes continentales al conquistar la Copa Sudamericana con un triunfo de 2-0 sobre Atlético Mineiro en la final.

Ascacíbar vio invalidado un tanto en los albores del encuentro en el remozado estadio Metropolitano de Barranquilla por fuera de juego. Pero a los 16 minutos, no hubo nada que lo privara del tanto que dio la ventaja al equipo argentino, tras un centro de Tomás Aranda, un rebote dado por la zaga del club brasileño y un remate de primera al ángulo por parte del mediocampista boquense.

Mineiro, que buscaba reivindicarse tras perder la final del año pasado ante Lanús, también de Argentina, jamás encontró claridad ante un ordenado equipo argentino. Y el tanto de Merentiel en el amanecer del segundo tiempo terminó con las aspiraciones del Galo.

El uruguayo concretó un excelente contraataque protagonizado por el colombiano Sebastián Villa, quien picó a toda velocidad y suministró un centro perfecto. Merentiel definió de derecha, justo frente al arquero Éverson.

Boca, que no había obtenido títulos sudamericanos en 18 años, se proclamó monarca de este torneo por tercera ocasión, tras sus coronaciones de 2004 y 2005.

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