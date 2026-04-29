Bobby Witt Jr. pega jonrón de 3 carreras en la 10ma y Reales vencen 4-1 a Atléticos

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la 10.ª entrada, el venezolano Salvador Pérez pegó un cuadrangular solitario y los Reales de Kansas City vencieron la noche del martes por 4-1 a los Atléticos para su cuarta victoria consecutiva.

Los A's llenaron las bases en la parte baja de la 10.ª, pero Lucas Erceg retiró al boricua Darell Hernaiz con una línea a la segunda base para lograr su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Kris Bubic permitió una carrera con cuatro hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas por Kansas City. Nick Mears (2-1) ponchó a dos en la novena para llevarse la victoria.

El abridor de los A's, Aaron Civale, permitió cinco hits y una base por bolas en cinco entradas. Se fue con ventaja de 1-0.

El jonrón de Pérez llegó ante Hogan Harris en la sexta. Fue el 308 de su carrera.

Nick Kurtz se fue de 4-0, pero recibió una base por bolas en la primera entrada, ampliando su récord de los Athletics a 17 juegos consecutivos con un pasaporte.

Tyler Soderstrom salió del juego con una lesión no revelada para los A's después de lanzarse por una pelota en la quinta. ___

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