Bisnieto de Mussolini marca su 1er gol con la Lazio

Romano Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador italiano Benito Mussolini, anotó su primer gol con la Lazio el martes.

Floriani Mussolini, de 23 años y quien lleva “Romano” en la espalda de su camiseta, marcó a los 16 minutos el tercer gol de la Lazio en su goleada 6-2 sobre el Sassuolo en la Serie A.

Sus celebraciones se vieron interrumpidas inicialmente al levantarse el banderín de fuera de juego, pero el canterano de la Lazio pudo festejar como corresponde cuando el gol fue validado tras la revisión en video.

También fue el primer gol de Mussolini en la máxima categoría del fútbol italiano y apenas el segundo de su carrera. El primero lo había conseguido en la segunda división, hace dos años, cuando estaba cedido en el Juve Stabia.

El defensor, cuyo nombre completo es Romano Benito Floriani Mussolini, está emparentado con Benito Mussolini por la rama materna de su familia. Ha manifestado públicamente que no tiene interés en la política.

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