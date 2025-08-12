Stay up to date with notifications from The Independent

La Bundesliga tendrá partidos más largos. Alemania adopta más tiempo añadido en el fútbol

AP Noticias
Martes, 12 de agosto de 2025 10:43 EDT
BUNDESLIGA
BUNDESLIGA (AP)

Los partidos de la Bundesliga durarán más esta temporada, ya que Alemania se unió a la iniciativa de calcular el tiempo añadido con mayor precisión.

La división de honor de Alemania es la última en seguir una tendencia establecida por la Copa del Mundo 2022 y la Liga Premier inglesa, al medir el tiempo exacto que ocupan situaciones como tarjetas rojas, penales y lesiones, y añadir esa cantidad al final de cada mitad.

“Actualmente tenemos poco menos de 60 minutos de tiempo neto de juego (con el balón en juego), lo cual probablemente aumentará un poco”, dijo Knut Kircher, director general de deportes y comunicación del cuerpo de arbitraje alemán, citado el martes por la agencia noticiosa dpa.

La nueva temporada de la Bundesliga comienza el 22 de agosto, pero los cambios ya han entrado en vigor en las segundas y terceras divisiones masculinas. Se han producido reacciones negativas hacia algunas decisiones.

___

