Luka y LeBron llevan a los Lakers a la victoria 110-93 sobre los Raptors

Luka Doncic consiguió 25 puntos y siete asistencias, LeBron James añadió 24 unidades y también repartió siete asistencias, y los Lakers de Los Ángeles volvieron a su forma con una victoria de 110-93 sobre los Raptors de Toronto la noche del domingo.

Deandre Ayton tuvo 25 unidades y 13 rebotes en su impresionante regreso de una lesión de rodilla para los Lakers, quienes ganaron por segunda vez en siete partidos mientras jugaban su último encuentro en casa antes de un viaje de ocho duelos y 15 días.

Ayton tuvo su actuación con más puntos desde el 3 de noviembre al acertar todos sus diez tiros.

Doncic también regresó con una fuerte actuación después de perderse la derrota del sábado en Portland para descansar sus persistentes lesiones, acertando cinco triples.

James participó en juegos consecutivos por segunda vez esta temporada —y la segunda vez esta semana, completando hábilmente un conjunto de cinco juegos en siete días para el superestrella de 41 años que anteriormente había estado descansando un juego en jornadas consecutivas.

Scottie Barnes tuvo 22 puntos y nueve rebotes para los Raptors, quienes han perdido juegos al hilo por primera vez en cuatro semanas después de que los Clippers los vencieran en Toronto el viernes. Sandro Mamukelashvili anotó 20 puntos y el exseleccionado de los Lakers Brandon Ingram añadió 19 unidades y siete asistencias para Toronto, que se desvaneció en el último cuarto en el inicio de un viaje de cinco juegos.

Ningún equipo logró una ventaja de doble dígito hasta que los Lakers se adelantaron 91-80 con canastas consecutivas de James para comenzar el cuarto período.

