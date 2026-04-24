Betis empata en el descuento y golpea las escasas opciones de título del Real Madrid

Las ya escasas esperanzas del Real Madrid de ganar La Liga recibieron otro golpe el viernes cuando el Real Betis marcó el empate a 1-1 en el tiempo añadido en un vibrante juego.

El Madrid quedó a ocho puntos del líder Barcelona con solo cinco partidos por disputar. El Barcelona tiene un partido pendiente en Getafe el sábado.

El encuentro comenzó bien para el Madrid, que jugaba como visitante, ya que Vinicius Junior anotó por segunda vez en cuatro días. El portero del Betis, Álvaro Valles, solo pudo rechazar el disparo de larga distancia de Federico Valverde y el delantero brasileño aprovechó para empujar el rebote a la red.

El Betis, sin embargo, no se intimidó y Andriy Lunin, en la portería por el lesionado Thibaut Courtois, realizó al menos dos atajadas de clase mundial para mantener a su equipo en el partido.

En el otro extremo, a Kylian Mbappé le anularon un gol por fuera de juego, invalidando una asistencia soberbia de Trent Alexander-Arnold.

El Betis siguió insistiendo en busca del empate y este llegó en los últimos segundos.

Ferland Mendy cayó al suelo y reclamó falta, pero el árbitro dejó seguir la jugada y el exdefensor del Arsenal Héctor Bellerín definió con calma de lado dentro de un área abarrotada, para el deleite de los 54.000 aficionados en el Estadio La Cartuja del Betis.

El resultado significó que el Madrid no ha logrado ganar cinco de sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El Betis, por su parte, estaba en el quinto puesto, seis puntos por delante del Getafe y siete por detrás del Atlético de Madrid.

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